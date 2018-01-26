Компанія тестя Насірова заробить мільярд на реконструкції перону в "Борисполі" - ЗМІ

Компанія тестя відстороненого голови ДФС Романа Насірова "Альтіс-Констракшн" заробить 1,048 млрд грн на реконструкції перону терміналу D аеропорту «Бориспіль».

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Роботи будуть проводитися у дві черги і повинні завершитися до 30 червня 2020 року, передає ЦТС.

Тендер на проведення реконструкції перону був оголошений ще у вересні 2017 року. Бажання брати участь у торгах виявили п'ять компаній: ТОВ "Альтіс-Констракшн", ТОВ "Фортіс Юкрейн", ВАТ "Будівельно-монтажний трест № 8", ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" і ONUR (Туреччина). Пропозиції трьох претендентів були відхилені. В результаті, в аукціоні брали участь лише дві компанії - "Альтіс-Констракшн" і "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ".

Найменшу ціну запропонувала фірма "Альтіс-Констракшн", завдяки чому і перемогла. Аеропорт «Бориспіль» заощадив на цьому тендері 15,3 млн грн.

Відзначимо, що "Альтіс-Констракшн" в червні 2017 року виграла тендер і уклала договір з аеропортом «Бориспіль» на проведення проектних робіт з реконструкції перону терміналу D вартістю близько 3,5 млн грн.

Компанія "Альтіс-Констракшн" вже має досвід у будівництві і реконструкції аеропортової інфраструктури. У 2014 році підрядник проводив облаштування зони внутрішніх рейсів в терміналі D аеропорту «Бориспіль». Також компанія брала участь у реконструкції аеропортів Херсон, Запоріжжя, Вінниця.

Кінцевим бенефециаром ТОВ "Альтіс-Констракшн" є бізнесмен Олександр Глімбовський. Його дочка, Катерина Глімбовська, одружена з Романом Насіровим, відстороненим екс-головою Державної фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 3 березня усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, чиновник в 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.