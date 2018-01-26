Новина для водіїв: у лютому бензин і дизпальне можуть трохи подешевшати

За словами експерта, ціни на пальне в мережах АЗС можуть у лютому знизитися на 50 коп. за літр, але значного зниження все ж не варто очікувати.

Ціни на бензин і дизельне пальне в мережах АЗС України, після тривалого зростання до рекордних значень, можуть у лютому цього року знизитися на близько 50 коп. за літр на тлі зміцнення курсу гривні до іноземної валюти, за яку нафтотрейдери купують паливо за кордоном.

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Як повідомляє прес-служба групи компаній Prime, таку думку висловив керівник компанії і експерт на ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін.

«Дві головні причини подорожчання пального у січні: підняття цін на нафту на міжнародних ринках і девальвація української національної валюти. Однак наприкінці січня вартість палива на українських АЗС має стабілізуватися, а в лютому, можливо, навіть трохи знизитися, копійок на п'ятдесят», - сказав експерт.

За словами Льоушкіна, головною передумовою для стабілізації цін на пальне стане приплив валюти до країни, який згенерують українські експортери.

«Традиційно з перших чисел січня розпочинається масовий потік експорту квотованих товарів до Європи. Наприклад, соку-концентрату, меду тощо. Після поставок українських товарів за кордон, європейці почнуть розраховуватися з нашими постачальниками. Розраховуватися валютою, половину якої експортери зобов'язані одразу ж продати на міжбанку. Відповідно ринок (український міжбанківський валютний ринок - УНІАН) наповниться валютою. Гривня припинить девальвацію, що стримає подальше підвищення цін на паливо в Україні», - пояснив він, додавши, що значного зниження цін АЗС все ж не варто очікувати.

Також Льоушкін заявив, що високі ціни на дизельне паливо можуть призвезти з березня цього року до подорожчання вантажоперевезень на 7-10%.

«У собівартості вантажоперевезень вартість палива становить 60-70%. Це означає, що підняття ціни на дизельне пальне на одну гривню підвищує вартість автомобільного вантажоперевезення десь на 60 копійок. Однак можна не побоюватися підвищення цін на фрахти у січні і лютому, оскільки це традиційно «мертві» місяці для нашого ринку. А ось вже в березні ціна підніметься на 7-10%», - прогнозує експерт.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять гривень за літр і досягли рекордних значень. За інформацією консалтингової компанії UPECO, станом на 25 січня, бензин А-92 у деяких мережах АЗС коштував по 31,25-31,49 грн за літр, А-95 - по 32,45-32,49 грн за літр і дизельне пальне - по 29,79-29,99 грн за літр.

У середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ розпочав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.