Стало відомо, скільки мобільні оператори готові заплатити за 4G-частоти

За рішенням тендерної комісії торги 4G-ліцензіями розпочнуться 31 січня 2018 о 10:00 годині.

Комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT" в смугах радіочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц, оголосила цінові пропозиції учасників тендеру за кожним з семи лотів та визначила початкові ціни торгів "з голосу" за відповідними лотами.

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Про це повідомляє Нацкомісія з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідні конверти були розпечатані та оголошені цінові пропозиції учасників тендеру за відповідними лотами у присутності уповноважених осіб учасників тендеру.

Початковими цінами торгів "з голосу" визначено:

за лотом № 1 - 572 001 000 гривень;

за лотом № 2 - 293 000 477 гривень;

за лотом № 3 - 293 000 477 гривень;

за лотом № 4 - 293 000 477 гривень;

за лотом № 5 - 286 000 200 гривень;

за лотом № 6 - 286 000 200 гривень;

за лотом № 7 - 286 000 200 гривень.

За рішенням тендерної комісії торги "з голосу" розпочнуться 31 січня 2018 о 10:00 годині.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з регулювання зв'язку визначить учасників тендеру на продаж 4G-ліцензій в діапазоні 2600 МГц 23 січня.

4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 мільярда гривень та 1800 МГц з початковою вартістю 4 міольярда гривень для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.