Експерт пояснив, чому подорожчав проїзд у маршрутках

Підвищення цін на проїзд у маршрутках обумовлено корупційними схемами між перевізниками і чиновниками.

Підвищення цін на проїзд у маршрутках обумовлено корупційними схемами між перевізниками та чиновниками, а не поганим економічним станом підприємств-перевізників, заявляє лідер ГО "Українська антикорупційна асоціація" Олександр Аронець.

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"Наша асоціація провела дослідження ринку маршрутних перевезень. Його результати свідчать, що підвищення цін на проїзд обумовлено не катастрофічним економічним станом підприємств-перевізників, а корупційними схемами. Одна-дві гривні, які водії деяких маршрутах почали брати за проїзд, йдуть на хабарі чиновникам, від яких вони отримали право здійснювати перевезення", - сказав він на прес-конференції.

За словами Аронця, схеми, по яких деякі компанії-перевізники отримують перемогу в конкурсах, "передбачають домовленістю з членами конкурсних комітетів і щорічні преміальні протягом усього терміну договору". "Річна сума таких преміальних з одного маршруту становить близько 900 тисяч гривень у столиці та до 1,5 мільйона гривень по області", - вважає експерт.

Також Аронець додав, що третина виручки з кожного рейсу маршрутки передається кураторам.

Довідка УНІАН. У січні цього року проїзд у всіх маршрутках Києва подорожчав на 1-2 гривні, максимум до 7 гривень. Перевізники скаржаться на зростання цін на паливо, запчастини, а також новий рухомий склад.