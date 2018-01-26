Стало відомо, які маршрутки в Києві підняли вартість проїзду

Вартість проїзду зросла на 1 гривню як мінімум на 21 маршруті.

У Києві з початку нового року подорожчав проїзд для пасажирів на маршрутах 4-х приватних компаній-перевізників.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

При цьому у Департаменті звернули увагу на те, що, відповідно до укладених договорів про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва, перевізники зобов’язані повідомляти організатора - Департамент транспортної інфраструктури - про зміну тарифу на проїзд протягом одного робочого дня з дати запровадження нового тарифу. Паралельно міська служба перевезень здійснює моніторинг тарифів. Зважаючи на це, додали в транспортному Департаменті, наразі інформація, якою вони володіють, може бути неповною.

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«Станом на 22 січня про подорожчання вартості проїзду на автобусних маршрутах загального користування м. Києва, які працюють в режимі маршрутного таксі, повідомили чотири перевізники: ТОВ «Ярослав-Авто», ТОВ «Союз-Авто», ПП «Авен-Єзєр» та ТОВ «ДМ-Київтранс», - поінформували у міському департаменті.

Зокрема, це стосується, як мінімум, 21 міського маршруту. Так, на маршрутах компанії-перевізника ТОВ "Ярослав-Авто" №№555, 434, 545, 526, 509, 151, 242, 496, 542, 504 та 528 подорожчання вартості проїзду відбулося на 1 гривню і становить 7 грн; на маршрутах №№577, 569, 249, 557 – також подорожчання на 1 грн - до 6 грн за проїзд. На маршруті ПП "Авен-Єзєр" №501 вартість проїзду зросла на 1 гривню - до 6 грн. На маршрутах ТОВ "ДМ-Київтранс" №№ 194 та 582 ціна проїзду зросла на 1 гривню - до 5 грн; на маршруті № 455 – на 1 грн – до 7 грн за поїздку.

Також УНІАН відомо, що вартість проїзду на 1 гривню, до 7 грн, зросла і на маршрутах №192 та 405, які обслуговується ТОВ «Союз-Авто».

За даними Департаменту, в столиці наразі працює 21 приватна компанія-перевізник, яка обслуговує 155 міських маршрутів.

У представництві міської влади нагадали, що, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 240 від 25 березня 2015 року, скасовано державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на автомобільному транспорті загального користування, в тому числі, які працюють в режимі маршрутного таксі.

Тарифи на перевезення пасажирів розраховуються, згідно з Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Міністерством транспорту та зв'язку від 17 листопада 2009 року № 1175. Відповідно до Методики, тариф на перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування міста Києва, які працюють у режимі маршрутного таксі, є вільним, а тому формується кожним перевізником самостійно.

Таким чином, київська влада позбавлена законних підстав впливати на тарифи з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі.