Продажі електромобілів у світі за рік зросли майже на 60%

Якщо темпи зростання ринку збережуться, то в 2018 році буде реалізовано близько 1,9 мільйона електромобілів.

Продажі автомобілів з електродвигуном в світі в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилися на 57% – до 1,2 мільйона одиниць, що є новим рекордом. Про це йдеться на сайті "Автоцентр".

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Згідно з опублікованими даними, світовим лідером з продажу електрокарів другий рік поспіль залишається Китай, де ринок електромобілів минулого року зріс на 72% – до 602 тисяч проданих авто.

Зазначається, що в Євросоюзі за 2017 рік реалізовано 307 тисячі електрокарів, що на 38% більше порівняно з 2016 роком, а в США – близько 200 тисяч, що на 27% більше порівняно з 2016 роком.

"Найвищі темпи зростання ринку електромобілів продемонстрували Ісландія (+248%), Словенія (+166%), Японія (+149%) і Португалія (+126%). За прогнозами, якщо темпи зростання ринку збережуться, то в 2018 році буде реалізовано вже близько 1,9 мільйона електромобілів і плагін-гібридів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилися в 2,3 рази – до 2697 одиниць.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.