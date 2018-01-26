В Україні майже половину залізничних квитків придбали через інтернет

"Укрзалізниця" продовжує роботу з колегами з залізниць європейських країн для створення можливості продажу квитків через інтернет на потяги міжнародного сполучення.

У 2017 році через електронні сервіси акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" пасажири придбали 41% квитків від загального обсягу продажів, що складає 22 мільйони квитків, повідомила прес-служба держкомпанії.

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"Загалом минулого року через електронні канали було реалізовано майже 22 мільйони квитків, тоді як за 2016 рік – 16,7 мільйона (34% від загальних продажів). Популярність послуги з продажу електронних квитків можна пояснити її зручністю - купити проїзний документ можна в будь-якому місці і в будь-який час, пасажир самостійно вибирає потрібний поїзд, тип вагона і місце. До того ж квиток, оформлений через інтернет, практично неможливо втратити його можна друкувати необмежену кількість разів з листа, що приходить на електронну пошту пасажира", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що квитки через інтернет можна придбати на усі поїзди внутрішнього сполучення, крім додаткових і регіональних.

"На регіональні поїзди та міжнародні поїзди, що курсують в сполученні з країнами СНД, пасажири в режимі онлайн можуть оформити та оплатити проїзд, після чого отримають бланк замовлення на електронну пошту, і його необхідно обміняти в залізничній касі на звичайний квиток. Також через всесвітню мережу можна придбати електронні квитки на міжнародні потяги 705/706 Київ - Пшемисль, 715/716 Київ - Пшемисль і 351/352 Здолбунів - Хелм", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, в "Укрзалізниці" зазначили, що на усі інші поїзди, що курсують в країни Європи, квитки можна придбати лише в касах.

"Укрзалізниця" продовжує роботу з колегами з залізниць європейських країн для створення можливості продажу квитків через інтернет на потяги міжнародного сполучення. Зараз відпрацьовуються нормативні і технічні питання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Дана універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.

Довідка УНІАН. Електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.