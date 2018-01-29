На українських АЗС різко зросли ціни: вартість дизпального перевищила 30 гривень

Сьогодні дизпальне в мережі ОККО коштує 30,49 грн за літр, на АЗС WOG – 30,45 грн за літр.

Ціна на дизельне пальне в мережах АЗС ОККО і WOG сьогодні зросла на 50 коп. за літр і перевищила позначку 30 грн за літр. Про це повідомляє «Консалтингова група «А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку нафтопродуктів.

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За їхніми даними, сьогодні дизпальне в мережі ОККО коштує 30,49 грн за літр, на АЗС WOG - 30,45 грн за літр.

Згідно з повідомленням, ці самі компанії підвищили на 50 коп. за літр вартість бензинів усіх марок. На заправках ОККО бензин А-92 коштує 31,99 грн за літр, А-95 - 32,99 грн за літр і А-95 «Преміум» - 33,99 грн за літр, на АЗС WOG 92-й бензин коштує 31, 95 грн за літр, 95-й - 32,95 грн за літр і 95-й преміальний - 33,95 грн за літр.

Також повідомляється, що сьогодні ціни на пальне зросли в мережах Mango, Jazz Oil, «Паралель» і UPG.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, які продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.