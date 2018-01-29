На деяких вулицях Києва можуть збільшити максимально дозволену швидкість руху

Оприлюднено попередній перелік з 22-х вулиць столиці, на яких влада пропонує збільшити швидкість руху до 80 км/год.

Заступник Київського міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів оприлюднив попередній перелік вулиць столиці, на яких влада пропонує збільшити максимально довзолену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Про це Прокопів повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Києві для водіїв встановили "розумне" табло контролю швидкості (фоторепортаж)Він зауважив, що у списку 22 вулиці:

1. просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильська);

2. Велика Кільцева дорога (від вул. Міська до перетину з вул. Газопровідна та від вул. Газопровідна до Мінського проспекту);

3. вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

4. Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Миколи Трублаїні);

5. просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Маршала Малиновського);

6. Автодорога Р-69 (від вул. Озерна до межі м. Києва);

7. просп. С. Бандери (від просп. Оболонський до Московського мосту);

8. просп. Генерала Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

9. вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

10. Наддніпрянське шосе;

11. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

12. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

13. вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

14. просп. Миколи Бажана (до Харківської площі);

15. бульв. Дружби Народів (від Деміївської площі до вул. Німанська);

16. просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславська та від вул. Кіото до повороту на с. Княжичі);

17. бульв. Перова (від просп. Визволителів до вул. Алішера Навої);

18. просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження);

19. просп. Леся Курбаса;

20. просп. Космонавта Комарова;

21. вул. Борщагівська.

22. Південний мостовий перехід.

«Чимало водіїв не погоджуються з новими обмеженнями швидкості. А з 1 січня у Києві це 50 км/год. Скажу не як секретар Київради, а як безпосередній учасник дорожнього руху: такий швидкісний поріг на всіх без виключення дорогах мегаполісу — абсурд. У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішоходними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно», - прокоментував Прокопів.

Саме тому, за його словами, міська влада вже розробляє проект рішення "Про затвердження переліку ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких дозволено швидкість руху транспортних засобів 80 км/год в обох напрямках".

«У списку немає вул. Олени Теліги, хоча швидкість потоку там завжди була досить високою. Річ у тім, що магістраль має сильний спуск та крутий підйом. Дорога сама по собі небезпечна. Тому підвищувати швидкісний режим на ній не можна», - зазначив секретар Київради.

Він зауважив, що перелік доріг ще погоджується. «Якщо Київрада підтримає документ найближчим часом, підвищення швидкості до 80 км/год (+10) відбудеться вже з 1 квітня. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год», - сказав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2018 року максимально допустима швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км/год.