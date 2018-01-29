США хочуть створити національну мережу 5G для захисту від Китаю - ЗМІ

Влада США дійшла висновку, що якщо Штати не створять мережу 5G зараз, то постійно відставатимуть від Пекіна в інформаційному полі.

У США можуть створити захищену національну надшвидкісну мобільну мережу 5G для запобігання можливої кіберзагрози з боку Китаю, який, на думку Вашингтона, захопив домінуючу позицію в сфері виробництва і управління мережевою інфраструктурою, повідомляє РБК з посиланням на видання Axios.

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"Згідно з документами, з якими ознайомився портал, Америці потрібна централізована загальнонаціональна мережа вже за три роки. Створення такої мережі необхідно для того, щоб убезпечити використання перспективних для США технологій, наприклад в області безпілотного автомобілебудування та віртуальної реальності, а також протистояти можливим загрозам, які можуть виходити від Китаю в економічній і кібернетичної сферах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом наступних шести-восьми місяців в адміністрації Трампа почнуться суперечки про те, як повинна бути організована така мережа і за чий рахунок оплачена. Влада прийшли до висновку, що якщо США не створять мережу 5G зараз, то постійно відставати від Пекіна в інформаційному полі.

"В проспекті вказується два можливих варіанти реалізації — створити подібну мережу силами уряду або ж доручити це американським стільниковим операторам. Перший сценарій автори проекту вважають "безпрецедентною націоналізацією історично приватної інфраструктури". Другий, альтернативний варіант може стати для уряду "меншим фінансовим потрясінням", хоча його реалізація може зайняти більше часу і обійтися дорожче", - підкреслює видання.

Перший варіант, вказується в документах, що призведе до федеральних контролю над тією частиною економіки, яка поки що в значній мірі контролюється приватними провайдерами бездротового зв'язку. У меморандумі адміністрація Трампа порівнює його з створенням системи проходять через кілька штатів автомагістралей при президентові Дуайте Эйзенхауэре у другій половині XX століття.

Також в секретних документах йдеться, що уряд, після того, як створить мережу 5G, буде здавати частоти в оренду операторам, таким як AT&T, Verizon і T-Mobile. Однак джерело, знайоме з ходом обговорень, запевнив видання, що таке формулювання вказана в старій версії проекту, а в новій редакції позиція про роль уряду в створенні 5G виражена нейтрально.

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Як пізніше заявили в оператора AT&T, робота приватного сектору над створенням мережі 5G йде вже повним ходом. "Встановлені галузеві стандарти, випробування тривають з 2016 року, а вже наприкінці цього року AT&T стане першим, хто запустить мобільну мережу 5G в 12 американських локаціях. Ми не сумніваємося, що Америка проведе революцію 5G", - йдеться в заяві компанії, яке проступило в Axios.

5G стане вже п'ятим поколінням мобільного зв'язку. Стандарт мережі поки розробляються, але вже передбачає збільшення швидкості передачі даних у порівнянні з LTE, одночасне підключення декількох сот тисяч датчиків, збільшення охоплення, а також підвищення ефективності передачі сигналу. Це повинно дозволити практично миттєво завантажувати відео в HD-якості, забезпечити роботу безпілотних автомобілів і сприяти появі нових сервісів, наприклад голографічних дзвінків. Перші мережі 5G можуть запустити в Південній Кореї в 2018 році, до майбутніх зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в лютому.