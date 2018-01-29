4G-зв'язок в Україні: в тендері на ліцензії хочуть взяти участь три мобільних оператора

Компаніями-претендентами стали "Київстар", Vodafone та Lifecell.

Три провідні оператори мобільного зв'язку – "Київстар", Vodafone і Lifecell подали заявки на участь у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотами в діапазонах 1710-1785 МГц та 1805-1880 МГц для впровадження зв'язку нового покоління 4G.

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Про це йдеться в опублікованому протоколі сьогоднішнього засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Згідно з повідомленням, тендерна комісія НКРЗІ затвердила перелік претендентів та списку лотів.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2017 року Кабмін затвердив умови конкурсу з продажу частотв діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 мільярда гривень і 1800 МГц з початковою вартістю 4 мільярди гривень для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

21 грудня минулого року НКРЗІ оголосила про проведення тендера на отримання ліцензій для впровадження 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц. Датою початку тендеру було визначено 26 лютого 2018 року. Визначення переможців тендеру попередньо заплановано на початок березня 2018 року. Документи тендерної пропозиції будуть прийматися з 26 грудня 2017 по 26 січня 2018 року включно.