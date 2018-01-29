У Сумах проїзд у маршрутках подорожчав до 5 гривень

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Востаннє в Сумах вартість проїзду в маршрутках підвищувалася в червні 2017 року.

У Сумах виконавчий комітет міської ради підвищив вартість проїзду для пасажирів у маршрутках на 25% - з 4 до 5 гривень за поїздку. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні, 29 січня, на позачерговому засіданні виконкому.

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Зокрема, необхідність підвищення тарифів перевізники пояснювали зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, подорожчанням іноземної валюти, за яку закуповується запчастини та підвищенням заробітної плати водіїв.

У розрахунках перевізників фігурували тарифи в розмірі від 6 до 9 гривень. Як запевнила заступник міського голови Ольга Волошина, 5 гривень - це компроміс, на який перевізники погоджуються.

Після годинного обговорення питання члени виконкому приймали рішення по кожному перевізнику окремо з урахуванням того, що вартість пільгового проїзду за поїздку залишиться колишньою: для пенсіонерів - 3 гривні, для школярів 1-4 класів - 2 гривні (у період навчального року) на всіх маршрутах в межах міста.

При цьому на маршруті №51 в село Піщане, яке входить до складу Сум, вартість проїзду за межі обласного центру становитиме 6 гривень.

За підвищення вартості проїзду проголосували 10 членів виконкому з 13 присутніх, включаючи Сумського міського голову Олександра Лисенка та секретаря міськради Андрія Баранова.

Рішення про підвищення тарифів вступлять в силу з моменту оприлюднення на офіційному сайті Сумської міськради.

Останній раз в Сумах вартість проїзду в маршрутках підвищувалася в червні 2017 року.