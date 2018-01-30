Ціни на АЗС продовжують зростати

Ряд великих мереж АЗС підвищили ціни на паливо на 10-50 копійок за літр.

Роздрібні ціни в мережах АЗС України на бензин і дизельне паливо продовжують своє зростання: з 29 по 30 січня вони зросли на 10-50 копійок за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, у мережі SOCAR усі бензини і ДП подорожчали на 36 коп. за літр, до: А-92 - 31,85 грн, А-95 - 32,85 грн, А-95 Преміум - 33,85 грн, ДП - 30,35 грн, ДП Преміум - 32,35 грн.

На станціях Shell у Києві бензин подорожчав на 24 коп. за літр, а ДП - на 20 коп. за літр, до: А-92 - 31,49 грн, А-95 - 32,49 грн, А-95 Преміум - 34,69 грн, ДП - 29,99 грн, ДП Преміум - 33,49 грн.

Також на столичних АЗС KLO спостерігалося підвищення цін на 10-30 коп. за літр, до: А-92 - 29,99 грн, А-95 - 30,99 грн, А-95 Преміум - 33,49 грн, ДП - 28,89 грн, ДП Преміум - 32,09 грн.

Крім того, подорожчання сталося і в мережах «Енерджі Транс», ZOG, BVS, «Катрал Південь», «Укргазвидобування», «Автотранс».

Згідно з інформацією UPECO, середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС зросли до: А-92 - 29,42 грн за літр, А-95 - 30,21 грн за літр, А-95 Преміум - 31,36 грн за літр, ДТ - 28,06 грн за літр, ДТ Преміум - 30,35 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень.

У середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ розпочав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.