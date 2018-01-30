Остання в Європі без зв'язку: журналісти з'ясували, чому в Україні досі немає 4G (відео)

Раніше стало відомо, що понад 500 мільйонів гривень отримає Рінат Ахметов за продаж мобільним операторам низьколіквідних радіочастот для 4G.

Журналісти з'ясували, чому в Україні досі немає зв'язку 4G і кому це вигідно.

Як повідомляється у сюжеті програми "Гроші", поки Україна переходила на 3G, в Європі вже перейшли на зв'язок наступного покоління.

Для того щоб цей зв'язок з'явився, операторам потрібні відповідні частоти. Розподіляє їх НКРЗІ - нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації, якою керує Олександр Животовський. Він колишній менеджер скандальної компанії ICU Валерії Гонтарєвої.

Вільні частоти на яких можна ввести інтернет 4 покоління в Україні є, але чиновник не виставляє їх на тендер першими, а пропонує компаніям-операторам спочатку викупити частоти з іншим діапазоном.

Цікаво, що вони належать не державі, а компанії ММДС Україна, підконтрольній бізнесменові Рінату Ахметову. За словами експерта у сфері телекомунікацій, буде два тендера. "Зараз введеться на 2600 мГц, щоб Ахметов гарантовано отримав свої гроші, а потім на 1800", - вважає Роман Хіміч.

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Ці частоти, за словами експерта, фірма давно купила за безцінь, без конкурсу. А тепер через посередника - нацкомісію, люди Ахметова готові віддати половину частот, але вже за компенсацію в 500 мільйонів гривень. Сума завищена в сотні разів. Також операторам, крім компенсації олігарху, доведеться заплатити ще кілька мільярдів - вартість самих частот на тендері.

Якщо ж операторам доведеться придбати частоти саме за такою схемою, то це позначиться і на користувачах. Витрати українців на зв'язок будуть рости на 10-20% кожен рік.

Раніше повідомлялося, що в матеріалі "Економічної правди" йдеться про те, що факти вказують на те, що сума компенсації в 500 млн грн для компанії ТОВ "ММДС-Україна", затверджена головою НКРЗІ Олександром Животовським, надзвичайно завищена і необґрунтована.