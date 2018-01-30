Китайська компанія завершила днопоглиблення в порту "Южний" біля одного з причалів

Реалізація проекту дозволить приймати і обробляти біля причалу №25 великотоннажні судна типу Panamax.

Китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) завершила реалізацію проекту з днопоглиблення в морському торговому порту «Южний» в акваторії біля причалу №25.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний акт прийому-передачі робіт підписали начальник адміністрації порту «Южний» Максим Широков і генеральний директор CHEC в Україні Лінь Тао.

Присутній під час підписання документа міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що цей проект показав, що Україна є надійним партнером для бізнесу.

"Ми отримали прозорий тендер, на якому держава в особі АМПУ заощадила півмільярда гривень",- сказав він.

Згідно з розданих матеріалів, під час робіт було піднято 4,4 млн куб м грунту і досягнуто глибини в 16 м, що дає можливість приймати і обробляти біля причалу великотоннажні судна типу Panamax.

Роботи почалися 20 липня 2017 року і завершилися через п'ять місяців - 27 грудня - на три місяці раніше від запланованого терміну.