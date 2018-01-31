Україна спільно з Італією побудує вузькоколійку Одеса-Київ-Львів

Італійська компанія Italferr має досвід в цьому секторі понад 30 років.

Україна спільно з Італією починає підготовку техніко-економічного обґрунтування євроколії сполученням Одеса-Київ-Львів для впровадження високошвидкісного залізничного сполучення в Україні.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі міністра Володимира Омеляна і президента компанії Italferr Рікардо Марія Монті, а також представників посольства Італійської Республіки в Україні.

"Я радий, що ми можемо розпочати цей процес за підтримки компанії Italferr, яка належить до Державної залізничної групі і має досвід у своєму секторі понад 30 років. Ми залучаємо Italferr до розробки ТЕО євроколії сполученням Одеса-Київ-Львів. Досягненнями компанії є значні інфраструктурні проекти для звичайного і високошвидкісного залізничного сектора як в Італії, так і в інших країнах. І вкрай важливо, що зміни в Україні ми починаємо за підтримки провідної європейської компанії", - цитує прес-служба Омеляна.

Він зазначив, що впровадження високошвидкісного залізничного руху в Україні є важливим інфраструктурним проектом державного значення.

"Це - мегапроект, реалізація якого не лише змінить залізничний сектор, але і позитивно позначиться на економічному стані низки регіонів, значно розширить потужності існуючих сфер виробництва і запустить нові. Сьогодні разом з італійськими партнерами ми робимо перший крок на цьому шляху", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України заявляло про намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка з'єднає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм