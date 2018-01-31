4G в Україні: Lifecell, Vodafone та "Київстар" нарешті розкупили ліцензії на частоти

Найбільший лот за ціною 601,6 мільйона гривень виграла компанія lifecell.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) продала частоти для розвитку в Україні згідно нового покоління – 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку – "Київстар", Vodafone і lifecell за 2,456 мільярда гривень. Як передає кореспондент УНІАН, всього на продаж було виставлено сім лотів.

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Так, за результатами торгів "з голосу" оператор мобільного зв'язку lifecell виграв перший і другий лоти з ціною 601,6 мільйона гривень та 307,65 мільйона гривень при стартових 572 мільйони гривень і 293 мільйони гривень відповідно

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" виграв третій і четвертий лоти за стартовою ціною – 293 мільйони гривень, а також п'ятий лот за ціною 303,3 мільйона гривень при стартовій ціні 286 мільйонів гривень.

Оператор мобільного зв'язку компанія "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, виграла шостий лот за ціною 345 мільйонів гривень при початковій вартості 286 мільйонів гривень, також компанія виграла сьомий лот за стартовою ціною 286 мільйонів гривень.

Таким чином до бюджету від операторів мали бути перераховані 2,456 мільярда гривень за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 мільярда гривень і 1800 МГц з початковою вартістю 4 мільярди гривень для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

22 вересня 2017 року НКРЗІ завершила підготовку нормативно-правових актів для впровадження в Україні мобільного зв'язку 4G.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови та п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.