В Україні запустили регулярний контейнерний поїзд Київ - порт "Южний" (фоторепортаж)

Обсяг контейнерних перевезень новим маршрутом очікується на рівні 500 контейнерів на місяць.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" спільно з Maersk Line і «ТІС Контейнерний термінал» запустили регулярний контейнерний поїзд за маршрутом ст. Чорноморська (для ТІС) порт Южний – Київ-Ліски - ст. Чорноморська (для ТІС) порт "Южний, який дозволить організувати на території України комплексний сервіс з доставки вантажів у контейнерах.

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Як передає кореспондент УНІАН, запуск відбувся за участю в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, директора філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» Руслана Гусака, співвласника і гендиректора «Трансінвестсервісу» (ТІС) Андрія Ставніцера та керівника представництва компанії Maersk Line в Україні Романа Колоянова.

"Ми запускаємо регулярний поїзд в порт "Южний" термінал ТІС. Для "Укрзалізниці" контейнерні перевезення є важливим напрямком перевезень. Ми бачимо за 2017 рік зростання контейнерних перевезень на 10% на залізниці", - сказав Кравцов.

Голова "Укрзалізниці" повідомив, що обсяг контейнерних перевезень новим маршрутом очікується на рівні 500 контейнерів на місяць.

Присутній на запуску поїзда генеральний директор «Трансінвестсервісу» Андрій Ставніцер вирішив не озвучувати суму, витрачену на відкриття нового маршруту.

"Це не бюджетні кошти, і я хотів би не оголошувати суму. Це бізнес-проект", - сказав він.

Згідно з презентацією, планується, що відстань 748 км поїзд долатиме за 19 годин. Відзначається, що під час першого рейсу в складі поїзда вирушило 56 контейнерів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Трансінвестсервіс (ТІС) — найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. ТІС оперує власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому лимані, в акваторії порту Южний, в 22 кілометрах на північний схід від Одеси. В групу ТІС входить 5 сучасних терміналів: ТІС-Зерно, ТІС-Міндобрива, ТІС-Руда, ТІС-Вугілля, ТІС-КТ.

Інфраструктурна компанія ТІС — володіє і управляє всією обслуговуючою інфраструктурою терміналів, в тому числі власною залізничною станцією.