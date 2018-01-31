У Житомирі трамвайно-тролейбусному управлінню компенсовуватимуть витрати за перевезення пасажирів

Вже відомо, що загальна вартість транспортних перевезень житомирян, які користуються електротранспортом, на 2018 рік складає 168 млн 749 тис. 600 грн.

У Житомирі трамвайно-тролейбусному управлінню частково компенсовуватимуть витрати за перевезення пасажирів електротранспортом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, відповідне рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні виконкому міськради.

"Вирішено погодити укладання договору про здійснення перевезень пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику. Договір укладатимуть між виконкомом міської ради в особі міського голови Сергія Сухомлина та комунальним підприємством «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради ",- сказано у повідомленні.

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Також на виконкомі погодили Порядок використання коштів міського бюджеті, які спрямують ТТУ для оплати пасажирських перевезень.

Вже відомо, що загальна вартість транспортних перевезень житомирян, які користуються електротранспортом, на 2018 рік складає 168 млн 749 тис. 600 грн.

З огляду на це з бюджету міста за перевезення пасажирів трамвайно-тролейбусному управлінню планують виплатити 64 млн. грн за рік. А решту коштів це комунальне підприємство має заробити.

"Також у міськраді вже порахували, що середньорічна вартість 1 км перевезення пасажирів тролейбусом у Житомирі складає 33 гривні 10 копійок і 38 гривень 80 копійок - трамваєм", - цитує прес-служба відомства начальника управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради Михайла Грищука