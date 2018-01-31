Мобільні оператори розповіли, коли запустять 4G-зв'язок в Україні (відео)

Vodafone планує почати перші запуски 4G в кінці березня - початку квітня у великих містах України. lifecell має намір запустити зв'язок четвертого покоління на початку весни.

Один із найбільших українських операторів мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, планує почати перші запуски 4G в кінці березня - початку квітня у великих містах України, а повноцінне покриття оператор зможе розгорнути в липні, після отримання ліцензії в діапазоні 1,8 ГГц.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, повноцінне покриття оператор зможе розгорнути в липні, після отримання ліцензії в діапазоні 1,8 ГГц, призначеному для забезпечення широкого покриття.

Відзначається, що компанія задоволена результатом сьогоднішніх торгів, де Vodafone став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц за шостим і сьомим лотами.

«Нашою стратегічною задачею було отримати крайній, найбільш «чистий» діапазон, який не конфліктує з іншими користувачами, в тому числі військовими. Ми задоволені результатами торгів, адже отримали суцільну смугу в 10 МГц, якої нам буде достатньо для забезпечення ємності і безперешкодного будівництва мереж у всіх обласних центрах, включаючи Житомир та Запоріжжя, де є обмеження в інших лотах», - цитує прес-служба генерального директора Vodafone Україна Ольгу Устинову.

Оператор мобільного зв'язку lifecell має намір запустити 4G-зв'язок на початку весни, після завершення необхідних процедур.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на головного виконавчого директора lifecell Ісмета Язиджі.

«Наша мережа готова до запуску 4G. Я думаю, вона буде запущена ще на початку весни, як тільки будуть завершені всі необхідні процедури», - цитує прес-служба Язиджі.

Згідно з повідомленням, сьогодні на 4G-тендері оператор lifecell придбав 2*15 МГц в діапазоні 2600 МГц для розвитку власної 4G-мережі.

«Згідно з результатами перемоги у торгах, за першими двома лотами компанія заплатить в державну казну 909,250 тис. грн. В результаті lifecell отримав найбільшу кількість спектру в перерахунку на одного абонента, що означає кращу швидкість, кращу продуктивність і кращий користувальницький досвід для наших абонентів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2018 року НКРЗІ продала мобільним операторам ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц за 2,456 млрд грн.

За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку lifecell виграв перший і другий лоти з ціною 601,6 млн грн і 307,65 млн грн при стартових 572 млн грн і 293 млн грн відповідно

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» виграв третій і четвертий лоти за стартовою ціною – 293 млн грн, а також п'ятий лот за ціною 303,3 млн грн при стартовій ціні 286 млн грн.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, виграла шостий лот за ціною 345 млн грн при початковій вартості 286 млн грн, також компанія виграла сьомий лот за стартовою ціною 286 млн грн.