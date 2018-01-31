Восьмеро підозрюваних: НАБУ розповіло подробиці справи Адміністрації морпортів на 250 мільйонів

НАБУ і Антикорупційна прокуратура підозрюють 8 осіб, семеро затримано 29 січня.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в заволодінні 247 млн грн держпідприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) восьми особам, серед яких колишні та чинний посадові особи АМПУ.

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Як повідомила прес-служба НАБУ, йдеться про екс-голову АМПУ (2014-2017 рр.), екс-першого заступника голови АМПУ (2015-2017 рр.), екс-начальника відділу закупівель АМПУ (2015-2018 рр.), екс-заступника голови АМПУ з фінансів (2015-2016 рр.), заступника начальника Одеського філіалу АМПУ (діючий), директора та бенефіціара товариства з обмеженою відповідальністю, представника нерезидента (підприємства-учасника злочину).

"Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України («заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою»). Сім із підозрюваних затримані напередодні, 29 січня, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час проведення слідчих дій (обшуків) в Одеській, Миколаївській областях та місті Київ у рамках розслідування кримінального провадження за фактами заволодіння посадовими особами ДП «АМПУ» та іншими особам коштами ДП «АМПУ» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою, в особливо великих розмірах. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що, за версією слідства, посадові особи Адміністрації морпортів у змові з приватними особами в 2015-2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського і Маріупольського морських портів.

«Йдеться про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ним робіт. В результаті цього державі в особі ДП «АМПУ» завдано збитків на суму 247 млн грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження. У вересні-листопаді 2017 року факт антиконкурентних узгоджених дій посадових осіб АМПУ і представників ряду підприємств-учасників торгів під час закупівлі послуг із експлуатаційного днопоглиблення підтвердив Антимонопольний комітет України, наклав на підприємства-учасники штрафи, загальна сума яких становила понад 100 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розслідування наведених фактів під час закупівлі послуг із днопоглиблення в портах України держпідприємством «АМПУ» та його філіями детективи НАБУ здійснюється з грудня 2015 року.

Також у прес-службі повідомили, що в квітні 2017 року на підставі матеріалів, зібраних під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, НАБУ подало до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним договору щодо проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн грн.

«Підставою стало порушення вимог Закону України «Про державні закупівлі» та інших норм чинного законодавства. Зараз судом порушено провадження у справі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України проводили слідчі дії на території Одеської, Миколаївської областей і в місті Києві в рамках розслідування можливих фактів зловживань під час закупівлі послуг днопоглиблення в Бердянському і Маріупольському морських портах.

Заходи проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань під час закупівлі послуг днопоглиблення в Бердянському і Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.