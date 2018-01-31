Українська сторона у Мінську закликала бойовиків повернути "Укрзалізниці" 30 тисяч одиниць рухомого складу

Учасники переговорів від України наполягають на поверненні захопленої бойовиками української державної та приватної власності.

Українська сторона у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі закликала контрольованих Росією бойовиків повернути публічній акціонерній компанії «Укрзалізниця» майно у кількості 30 тис. одиниць рухомого складу.

Читайте такожНа Донбасі Порошенко відкрив два відбудованих мости, які зруйнували бойовикиПро це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

«В підгрупі з соціально-економічних питань систематично порушуються питання повернення української державної та приватної власності, яку було захоплено в ОРДЛО. Зокрема, досі її представники не повернули «Укрзалізниці» майно у кількості 30 тис. одиниць рухомого складу», - зазначила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні, яке відбулося у Мінську 18 січня, українська сторона заявляла, що у 2018 році продовжить вимагати повернення незаконно захоплених бойовиками українських підприємств на Донбасі.