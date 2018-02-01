Нічний поїзд Львів-Одеса курсуватиме щоденно

До 31 січня поїзд курсував через день.

Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» з 1 лютого запровадило щоденне курсування поїзда №11/12 Львів–Одеса категорії «нічний експрес». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Львівської залізниці».

Читайте також"Укрзалізниця" змінить графік курсування поїзда Лисичанськ - Київ - Хмельницький«Зважаючи на велику популярність серед пасажирів, з 1 лютого «Укрзалізниця» встановлює щоденне курсування поїзда №11/12 Львів–Одеса категорії «нічний експрес». До 31 січня поїзд курсував через день», - зазначається у повідомленні.

В «Укрзалізниці» також додали, що час відправлення та прибуття поїзда залишається без змін.

Довідка УНІАН. Поїзд № 11/12 Львів–Одеса вирушив у перший рейс 29 жовтня 2017 року і курсував через день, зі Львова – по парних числах місяця, з Одеси – по непарних.

Поїзд відправляється зі Львова о 22:15 і прибуває до Одеси о 8:35. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 21:55 і прибуває до Львова о 7:55.

На маршруті слідування поїзд зупиняється на станціях: Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка, Подільськ.

Відстань від Львова до Одеси нічний експрес долає за 10 годин 20 хвилин, а на зворотному шляху час слідування становить 10 годин.

Ціна квитків регулюється коефіцієнтом вартості й змінюється протягом тижня залежно від обраного дня подорожі.

Всього в поїзді 8 купейних вагонів і 2 СВ, в яких передбачено 348 місць.