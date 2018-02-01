Не чекаючи нового стандарту, виробники і трейдери наповнили ринок України автогазом вищої якості.

З 1 лютого в Україні набув чинності новий стандарт якості автогазу, вимоги якого значно вище діючого ДСТУ. Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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«З сьогоднішнього дня в Україні набув чинності новий стандарт якості автогазу, вимоги якого набагато вищі за чинний до сьогодні ДСТУ. Наприклад, згідно з новим ДСТУ, вміст сірки в автогазі не повинен перевищувати 50 грам на тонну, також має бути вільна вода за температуру нуль градусів Цельсія і має бути знижена кількість неграничних вуглеводнів», - сказав експерт, додавши, що новий ДСТУ ЕN589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий зріджений» замінить старого ДСТУ 27587-87 «Гази вуглеводневі скраплені для автомобільного транспорту».

За словами Сіренка, ще до введення цієї норми багато компаній-трейдерів і виробники скрапленого газу перевели якість свого товару до вищого рівня і перейшли від використання марки «Суміш пропан-бутана технічна» (по суті старий ДСТУ) до марки «Пропан-бутан автомобільний» (БПА), тобто запропонували споживачеві якісний газ, призначений для використання безпосередньо як автомобільне паливо.

«Це звичайна справа для ринку, що розвивається, – спочатку зростає обсяг, а потім зростає якість. Багато трейдерів, а також виробники підготувалися заздалегідь і в боротьбі за клієнта перейшли до використання більш якісного товару - марки ПБА», - повідомив експерт.

Він зазначив, що автогаз марки ПБА вже займає досить значну частку на ринку України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня один із найбільших виробників скрапленого газу в Україні – Кременчуцький НПЗ повідомив про те, що газ, який виробляється підприємством, вже відповідає новому стандарту ЕN589.

До цього держкомпанія «Укргазвидобування» перевела свої два найбільших заводи з виробництва зрідженого газу на випуск моторного палива більш високої якості (марка ПБА). У майбутньому компанія має намір сертифікувати автогаз цих заводів і підтвердити відповідність його показників вимогам нового стандарту ЕN589.