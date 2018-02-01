Журналісти показали новий етап будівництва Кримського моста окупантів (фоторепортаж)

У Криму триває будівництво моста, який повинен з'єднати окупований півострів з РФ.

Журналісти показали, як на "будівництві століття" окупантів, Кримському мосту, кипить робота - росте залізничний перехід.

На майбутньому залізничному переході помітні значні зміни, передає "Керч.інфо".

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За словами журналістів, у прольотах з'явилося більше металоконструкцій, які слугують підставою під залізницю. Крім того, зазначили вони, автомобільна дорога Керченського мосту вже асфальтується, але поки тільки на насипній частині.

Як повідомлялося, в окупованому Криму повністю завершили облаштування однієї ділянки Кримського мосту на острові Тузла.

Планується, що автомобільний рух мостом буде запущено у грудні 2018 року, а залізничний – у грудні 2019 року. При цьому в Росії стверджують, що будівництво йде ударними темпами, і розраховують, що перші автомобілі зможуть проїхати по мосту набагато раніше.