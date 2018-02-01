Влада Житомирщини зобов'язала перевізників зробити тарифи у маршрутках обґрунтованими

З 1 лютого перевізники мали знизити тарифи і встановити ціну на проїзд не більше, ніж +15% до вартості, яка діяла до 31 грудня 2017 року.

Влада Житомирщини зобов'язала перевізників маршруток врегулювати тарифи, на перевезення пасажирів, зробивши їх економічно обґрунтованими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, вже сьогодні в області перевіряють, як перевізники виконали доручення голови ОДА Ігоря Гундича щодо зниження тарифів.

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Для цього за дорученням Гундича управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації проводить перевірку вартості проїзду у маршрутках області - приміських, міжміських, тощо.

Так, з 1 лютого перевізники мали знизити тарифи і встановити ціну на проїзд не більше, ніж +15% до вартості, яка діяла до 31 грудня 2017 року.

«Сьогодні, 1 лютого, за дорученням голови адміністрації Ігоря Гундича ми перевіряємо, яка вартість проїзду на маршрутах. Вартість має бути на рівні не більше 15% від тієї вартості, яка була до Нового року. Наразі ми вже перевірили такі маршрути, як "Житомир – Мошківці", "Житомир – Головино – Троянів" та інші. Перші перевірки показують, що вартість знижена, так як і було рекомендовано. Це підтверджують люди», – цитує прес-служба відомства головного спеціаліста транспортного відділу управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації Олександра Бовсунівського.

Раніше, 30 січня цього року, Гундич на нараді дав перевізникам області один день для того, аби вони знизили тарифи. З 1 лютого перевізники Житомирщини мали знизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого рівня, встановленого в результаті моніторингу пасажиропотоку. "Якщо ж перевізник не знизить тариф у вказаний термін – облдержадміністрація розірве з ним договір", – підкреслив тоді керівник області. «До 1 лютого я пропоную усім добровільно привести у відповідність ціну – максимум плюс 15% до старого передноворічного тарифу. В іншому випадку – ми розриваємо договори. Іншого виходу я не бачу», – додав Гундич.

За даними облдержадміністрації, вже найближчим часом в області будуть змінені умови у договорах з перевізниками. Після цих змін вони зможуть піднімати тариф тільки після моніторингу пасажиропотоку спільно із групою профільного управління, обґрунтування і погодження з облдержадміністрацією.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській ОДА ретельно вивчають пасажиропотік. Усі ці заходи проводяться через те, що в області з початку цього року окремі перевізники підвищили вартість проїзду на деяких маршрутах.