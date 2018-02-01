Зв'язок 4G в Україні працюватиме не у всіх та з перебоями - експерт

Перший час 4G функціонуватиме далеко не у всіх абонентів, а хтось якщо й скористається послугою у числі перших, може зіткнутися з чисельними перебоями зв'язку.

Незважаючи на те, що мобільні оператори України активно готують своїх клієнтів до запуску 4G, до так званого нового покоління інтернету на сьогоднішній день не готові як самі українці, так і їх смартфони, повідомляє портал UBR.

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Наскільки відомо, запуск 4G запланований вже на весну 2018 року. Експерти ж називають такі прогнози "рекламними", оскільки мережа перший час буде функціонувати точково.

Повноцінне функціонування мережі може забезпечити лише аукціон з продажу ліцензій в діапазоні 1800 МГц, який запланований на 26 лютого цього року. При цьому фрагменти мереж, що використовують 2600 МГц діапазон, якими сьогодні довбонули операторів, з'являться не раніше літа.

Зазначається, що на запуск мережі в усіх обласних центрах країни регулятор відвів лідируючій трійці операторів 4,5 року. Як зазначають фахівці, буде добре, якщо в 2018 4G з'явиться хоча б у 3-4 містах.

Що ж стосується швидкості інтернету, вона, як обіцяють оператори, перевершить 3G, але при цьому не вдарить по гаманцю абонентів. Що правда, на проектні швидкості вони вийдуть лише за рік після запуску.

Для того, щоб випробувати новий тип з'єднання абонентам, швидше за все, доведеться замінити сім-карти, особливо якщо їм вже більше 5 років. Звичайно ж, потрібно і більш "свіжа" техніка, що підтримує формат зв'язку. За приблизними оцінками незалежних експертів, таких смартфонів в Україні в цілому не більше 20% від загального числа.

Незважаючи на це, дані операторів більш оптимістичні, хоча вони не заперечують, що замінити телефони і сімки доведеться більшості клієнтів.