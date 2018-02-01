Латвійська авіакомпанія з 25 березня відновить рейси з Риги до Одеси

З жовтня 2017 року АirBaltic не виконувала рейси до Одеси.

Латвійська авіакомпанія АirBaltic з 25 березня 2018 року відновить прямі рейси за маршрутом Рига-Одеса, які були призупинені з жовтня 2017 року. Про це УНІАН повідомив менеджер зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Дмитро Головченко.

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Зокрема, вильоти з Одеси будуть здійснюватися по понеділках, середах і суботах о 3:40 з прибуттям до Риги о 6:15 (час місцевий). У зворотному напрямку літаки будуть вилітати по вівторках, п'ятницях і неділях о 23:35 з прибуттям в міжнародний аеропорт "Одеса" 2:05 (час місцевий).

"Починаючи з липня 2018 року, кількість рейсів Рига-Одеса-Рига буде збільшено до шести на тиждень", - повідомив Головченко.

Він уточнив, що з жовтня 2017 року АirBaltic не виконувала рейси в Одесу.

Авіаперельоти будуть здійснюватися на літаках Bombardier Q400NextGen і Boeing 737.

Зазначається, що в аеропорту "Рига" пасажирам з Одеси будуть доступні транзитні рейси, якими можна буде вилетіти більш ніж в 60 пунктів призначення в Європі, Скандинавії, на Близькому Сході та в інших країнах.

Довідка УНІАН. АirBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) забезпечує прямі рейси з Риги в більш ніж 60 пунктів призначення. Компанія пропонує зручні стикування в міжнародному аеропорту "Рига" з пунктами призначення маршрутній мережі авіакомпанії в Скандинавії, Європі, СНД і на Близькому Сході.

Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.