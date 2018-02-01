Цього року Одеський порт відвідають 17 круїзних суден

У 2017 році в Одеський порт було зроблено 13 суднозаходів круїзних з туристами.

Судноплавні компанії в 2018 році планують здійснити 17 суднозаходів круїзних з туристами в Одеський морський порт. Про це УНІАН повідомили в прес-службі адміністрації порту.

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Зазначається, що на даний момент офіційно підтверджено 17 суднозаходів суден типу ріка-море.

Зокрема, одна з судноплавних компаній планує маршрути Київ-Одеса з туристами з США.

"Також підтвердила заходи компанія "Лондон Скай", яка в минулому році возила німецьких туристів", - додали в адміністрації.

У прес-службі уточнили, що в 2017 році в Одеський порт було здійснено 13 суднозаходів круїзних.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році круїзний теплохід "Принцеса Дніпра" відвідав Одесу 12 разів, з яких 11 суднозаходів були з іноземними туристами, а також один раз іноземне судно Island Sky.

Загалом минулого року порт обслужив 3155 круїзних туристів.

В 2013 році в Одеський морський торговий порт було 106 суднозаходів круїзних, в 2014-м - 28, у 2015 році – 13. На 2016 рік порт отримав 36 заявок на круїзні суднозаходи. При цьому всього в сезоні 2016 року Одеський порт прийняв 5 суднозаходів круїзних лайнерів, обслуговано понад 1230 пасажирів.

Фахівці неодноразово підкреслювали, що зниження заходів круїзних суден в українські порти пов'язана з анексією Криму, ситуацією на сході України та ін.

У червні 2016 року президент Асоціації круїзних портів Середземного і Чорного морів MedCruise Крістіан Павич (Хорватія) на брифінгу в Одесі прогнозував, що через 2 роки кількість суднозаходів круїзних в Чорноморському регіоні має збільшитися. За його словами, після подій в Україні в 2014 році кількість суднозаходів зменшилася не тільки в Одеський морський торговий порт, а і в порти всього Чорноморського регіону.