Справа про розкрадання суден морського торгового флоту України: НАБУ повідомило про підозру двом особам

У бюро зазначили, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомило про підозру двом особам у вчиненні злочинів щодо розкрадання суден морського торгового флоту України, завдавши державі збитків на загальну суму понад 219 млн грн.

Читайте такожКорупція та тіньова економіка "вимивають" гроші з України – звіт Ради Європи

Як повідомила прес-служба НАБУ, йдеться про екс-директора компанії Zealand Holdings Inc. і екс-президента ЗАТ СК «Сі Трайдент» (100% обох компаній належать державі), яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Розтрата майна в особливо великих розмірах»).

«Як встановило слідство, екс-президент ЗАТ СК «Сі Трайдент» спільно з колишнім директором компанії Zealand Holdings Inc. та іншими посадовими особами Міністерства інфраструктури України, з порушенням вимог законів України «Про холдингові компанії в Україні», «Про управління об'єктами державної власності», використовуючи доручення Мінінфраструктури України, здійснили відчуження за заниженими цінами морських торговельних суден African Lark, Etna, Elbrus і Everest , переданих Міністерством транспорту України як внесок до статутного фонду МХК «Сі Трайдент»», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті таких дій державі завдано збитків на загальну суму понад 219 млн грн, що підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

У прес-службі відзначили, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

«Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ почали в грудні 2015 року після передачі відповідних матеріалів із Генеральної прокуратури України за підслідністю», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України проводили слідчі дії на території Одеської, Миколаївської областей і в місті Києві в рамках розслідування можливих фактів зловживань при закупівлі послуг днопоглиблення в Бердянському і Маріупольському морських портах.

Заходи проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг днопоглиблення в Бердянському і Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.

В результаті, восьми особам, серед яких колишні та діючі посадові особи АМПУ, було повідомлено про підозру у заволодінні 247 млн грн держпідприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).