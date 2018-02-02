Гройсман "схвильований" зростанням цін на паливо – доручив з'ясувати причини

Починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять гривень за літр і досягли рекордних значень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі та Антимонопольному комітету проаналізувати причини зростання цін на пальне на автозаправних станціях.

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Про це Гройсман заявив журналістам під час брифінгу.

«Я доручив ДФС і АМКУ проаналізувати, за якою ціною пальне ввозиться, яка маржа», - сказав прем'єр.

Прем'єр зазначив, що занепокоєний ситуацією зі зростанням цін на пальне.

«Я занепокоєний цінами на пальне. На 6 грн із січня місяця ціна зросла на заправках», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять гривень за літр і досягли рекордних значень. За інформацією консалтингової компанії UPECO, станом на 25 січня, бензин А-92 в деяких мережах АЗС коштував по 31,25-31,49 грн за літр, А-95 - 32,45-32,49 грн за літр і дизельне пальне - 29,79-29,99 грн за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, які продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку пального, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.