У січні до окупованого Криму незаконно зайшли 19 вантажних суден

Всього за місяць ці судна здійснили 64 заходження до портів Керчі, Севастополя і Феодосії.

У січні в анексованому Росією Криму зафіксовано заходження 19 вантажних суден, які порушили законодавство України.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

«В період з 1 січня по 1 лютого зафіксовано заходження 19 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму», - заявили у МінТОТ.

«Загалом цими суднами здійснено 64 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. 18 суден під прапором Російської Федерації та 1 судно під прапором Республіки Того. Слід зауважити, що на рейді в акваторії портів, що використовується для стоянки суден, були зафіксовані кораблі Республіки Молдова, Мальти, Того, Палау, Панами, Судану, Туреччини, Танзанії, Союзу Коморських Островів та Островів Піткерн», - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ нагадали, що морські порти, які розташовані у Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті, є закритими на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року № 578-р «Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту» та згідно з наказом Міністерства інфраструктури від 16 травня 2014 року № 255 «Про закриття морських портів».

У відомстві наголосили, що заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території Криму та Севастополя, розглядатиметься як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в анексованому Криму зафіксовано 26 вантажних суден-порушників.