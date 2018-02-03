Сильний снігопад паралізував рух трасою Київ-Чоп на Львівщині

За словами очевидця, спецтехніка, яка повинна була чистити трасу, застрягла разом з іншими автомобілями.

У Львівській області в районі курорту Плай між селом Орява і Тухолька утворився затор на трасі Київ-Чоп. Виною всьому - потужний снігопад.

Про це повідомив депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей, пише Mukachevo.net.

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За словами очевидця, поліція на місці відсутня. Спецтехніка, яка повинна була чистити трасу, застрягла разом з іншими автомобілями.

Поліція Львівщини попереджає про складних дорожніх умов в області через негоду.

"На багатьох ділянках доріг області ускладнено рух у зв'язку з погодними умовами. Будьте максимально уважними та обережними. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і по можливості, утримайтесь від поїздок, особливо з дітьми", - відзначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Україну повертаються дощ, мокрий сніг та хуртовини.