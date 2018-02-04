У ДФС назвали кількість авто на єврономерах і ТОП-5 країн, з яких завезли машини

За даними фіскальної служби, понад 246,4 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією знаходяться на території України незаконно.

Понад 246,4 тис. автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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Про це Державна фіскальна служба повідомляє у Facebook.

«Протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тис. авто ввезено у режимі «транзиту» та майже 748,9 тис. автомобілів – у режимі «тимчасового ввезення».

Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тис. автомобілів. Так, з ввезених в режимі «транзиту» 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, понад 82,2 тис. – з порушенням терміну. Із 324,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі «тимчасового ввезення», понад 164,2 тис. перебувають на митній території України з порушенням терміну», - сказано у повідомленні.

Також у ДФС повідомили ТОП-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби (станом на 31.01.2018): Польща – 110,7 тис. авто; Литва – 51,7 тис.; Німеччина – 19,8 тис.; Болгарія – 14,1 тис. та Чехія –13,1 тис.

Загалом упродовж 2017 року митницями ДФС стосовно громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18 тис. 394 протоколи, за якими стягнуто 109,3 млн грн штрафів.

За ст. 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) складено 4 тис. 360 протоколів на загальну суму штрафів - 56,3 млн грн.

У фіскальній службі нагадали, що порядок тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України визначено статтею 380 Митного кодексу. Відповідальність за перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування встановлено ст. 481 МК України.

Крім цього, у випадках перевищення встановлених ст. 95 МК України строків транзитних перевезень автомобілів, митницями розглядається питання щодо складання стосовно особи, яка ввезла автомобіль, протоколу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 470 МК України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, на Хрещатику у столиці відбулась акція протесту власників автомобілів з європейською реєстрацією. Учасники заходу вимагали знизити вартість розмитнення іноземних авто та припинити корупцію на митниці. За даними поліції, в акції взяли участь близько 1 тис. осіб.

На початку вересня 2017 р. власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України проводили акції протесту, перекриваючи вулиці в центрі Києва та вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

Згодом в ДФС повідомили про початок розслідування митними органами Литви за запитом українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів з литовською реєстрацією.

22 грудня 2017 р. прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що автомобілі, які ввозять в Україну з Литви й інших європейських країн,мають розмитнюватись на загальних підставах.