На перевалах Закарпаття через снігопад утворились кілометрові затори (фото, відео)
20:32, 04 лютого 2018Транспорт/Звя'зок
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Вантажівки блокують смуги, бо узбіччя не очищені від снігу.
Через погіршення погодних умов на перевалах Закарпаття утворились величезні, кілометрові затори.
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Як повідомляє Мukachevo.net, вантажівки блокують смуги, бо узбіччя не очищені від снігу.
Відтак транспорт мусить по черзі об'їжджати їх зустрічною смугою, що і створює кілометрові затори.
Ускладнення руху на дорогах спостерігалося від Закарпаття в бік Львова до села Козьова, найскладніша ситуація - у районі села Мохнате.
фото mukachevo.net
Як повідомляв УНІАН, в результаті сильного снігопаду у високогірних районах Закарпаття на автодорогах ускладнено рух великовагового автотранспорту.
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