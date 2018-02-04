На перевалах Закарпаття через снігопад утворились кілометрові затори (фото, відео)

Вантажівки блокують смуги, бо узбіччя не очищені від снігу.

Через погіршення погодних умов на перевалах Закарпаття утворились величезні, кілометрові затори.

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Як повідомляє Мukachevo.net, вантажівки блокують смуги, бо узбіччя не очищені від снігу.

Відтак транспорт мусить по черзі об'їжджати їх зустрічною смугою, що і створює кілометрові затори.

Ускладнення руху на дорогах спостерігалося від Закарпаття в бік Львова до села Козьова, найскладніша ситуація - у районі села Мохнате.

Як повідомляв УНІАН, в результаті сильного снігопаду у високогірних районах Закарпаття на автодорогах ускладнено рух великовагового автотранспорту.