Японський Nissan хоче інвестувати $9,5 мільярда у Китай

Компанія планує наростити обсяг продажів у Китаї до 2,6 мільйона авто до 2022 року з 1,5 мільйона авто, проданих минулого року.

Японський автовиробник Nissan Motor має намір інвестувати у виробництво в Китаї 60 мільярдів юанів (9,5 мільярда доларів) протягом наступних п'яти років, сказав в інтерв'ю агентству Reuters голова Nissan China Юнь Секі (Jun Seki).

Читайте такожNissan відкликає всі авто, продані в Японії протягом трьох років

Компанія планує здійснювати інвестиції разом зі своїм партнером в Китаї щодо спільного підприємства (СП) - Dongfeng Group. Кошти будуть спрямовані на розробку нових моделей автомобілів, і зокрема 20 моделей електромобілів.

Інвестиційний плани компанії обумовлені її прагненням увійти в топ-3 автовиробників в Китаї. На автомобільному ринку Китаю протягом майже двох останніх десятиліть домінують компанії General Motors Co і Volkswagen AG - їх обсяг продажів в країні минулого року становив по 4 мільйона автомобілів. Компанії Nissan, Toyota Motor, Ford F Motor та Honda Motor значно відстають від них з продажами в країні в районі одного мільйона автомобілів.

За словами Секі, автовиробник планує наростити обсяг продажів у Китаї до 2,6 мільйона автомобілів до 2022 року з 1,5 мільйона автомобілів, проданих в 2017 році.

Nissan Motor - один з найбільших автовиробників Японії, входить до складу альянсу Renault-Nissan.