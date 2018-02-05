Українці незаконно завезли до країни вже чверть мільйона авто на "евробляхах"

Загалом в 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

В Україні перебуває майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких більше 246,4 тисячі з порушенням терміну перебування. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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За даними ДФС, найбільша кількість авто завезено з Польщі - 110,7 тисячі авто, Литви - 51,7 тисячі, Німеччини - 19,8 тисячі, Болгарії - 14,1 тисячі, Чехії -13,1 тисячі.

Згідно з повідомленням, протягом 2017 року в Україну було ввезено більше 958,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з них більше 209,6 тисячі авто ввезено в режимі "транзиту" і майже 748,9 тисячі автомобілів - в режимі "тимчасового ввезення".

Фіскальна служба зазначила, що протягом 2017 митницями ДФС щодо громадян за порушення строків транзиту складено 18 394 протоколів, по яких застосовані 109,3 мільйони гривень штрафів, за порушення строків тимчасового ввезення - 4360 протоколів з сумою штрафів на 56,3 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, з осені 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією в багатьох регіонах України проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.

Згодом у ДФС повідомили про початок розслідування митними органами Литви на запит українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів з литовської реєстрацією.