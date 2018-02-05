Окупанти хизуються черговим етапом будівництва Кримського моста (фоторепортаж)
Окупанти приступили до облаштування залізничних прольотів Кримського мосту над акваторією Керченської протоки.
Процес стартував на ділянці між островом Тузла і фарватером Керч-Єнікальського каналу, повідомляється на сайті "Кримський міст".
Тут буде сформований відрізок мостового полотна довжиною більше 2 км, який з'єднається з аркою.
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"Паралельно над морем простягаються дві гілки залізничних прольотів. Одна – для руху поїздів у бік Криму, друга – для зустрічного напрямку, в бік Тамані", - розповів заступник гендиректора з виробництва на будівельному ділянці Кримського моста Дмитро Пєтухов.
Як повідомлялося, в окупованому Криму повністю завершили облаштування однієї ділянки Кримського мосту на острові Тузла.
Планується, що автомобільний рух мостом буде запущено у грудні 2018 року, а залізничний – у грудні 2019 року. При цьому в Росії стверджують, що будівництво йде ударними темпами, і розраховують, що перші автомобілі зможуть проїхати по мосту набагато раніше.