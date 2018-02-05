Окупанти хизуються черговим етапом будівництва Кримського моста (фоторепортаж)

Залізничний проліт Кримського моста – це збірна металева конструкція вагою 580 тонн, що включає понад 40 основних елементів.

Окупанти приступили до облаштування залізничних прольотів Кримського мосту над акваторією Керченської протоки.

Процес стартував на ділянці між островом Тузла і фарватером Керч-Єнікальського каналу, повідомляється на сайті "Кримський міст".

Тут буде сформований відрізок мостового полотна довжиною більше 2 км, який з'єднається з аркою.

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"Паралельно над морем простягаються дві гілки залізничних прольотів. Одна – для руху поїздів у бік Криму, друга – для зустрічного напрямку, в бік Тамані", - розповів заступник гендиректора з виробництва на будівельному ділянці Кримського моста Дмитро Пєтухов.

Як повідомлялося, в окупованому Криму повністю завершили облаштування однієї ділянки Кримського мосту на острові Тузла.

Планується, що автомобільний рух мостом буде запущено у грудні 2018 року, а залізничний – у грудні 2019 року. При цьому в Росії стверджують, що будівництво йде ударними темпами, і розраховують, що перші автомобілі зможуть проїхати по мосту набагато раніше.