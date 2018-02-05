В Україні продовжують зростати ціни на заправках

Ряд великих мереж АЗС за вихідних підняли ціни на пальне на 0,1-1 грн за літр.

Роздрібні ціни в мережах АЗС України на бензин і дизельне паливо продовжують своє зростання: з 2 до 5 лютого вони зросли на 0,1-1,08 грн за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, наприклад, у мережі SOCAR всі бензини і ДП подорожчали на 14 коп. за літр, до: А-92 - 31,99 грн, А-95 - 32,99 грн, А-95 Преміум - 33,99 грн, ДП - 30,49 грн, ДП Преміум - 32,49 грн.

На станціях AMIC у Києві ціна палива збільшилася на 30 коп. за літр, до: А-92 - 31,29 грн, А-95 - 32,29 грн, А-95 Преміум - 33,29 грн, ДП - 27,79 грн, ДП Преміум - 31,29 грн.

Також у мережі оператора «Татнефть-АЗС-Україна» (Полтавська і Харківська області) паливо подорожчало на 0,96-1,08 грн за літр, до: А-92 - 28,80 грн, А-95 - 29,34 грн, А-95 Преміум - 30,18 грн, ДП - 27,30 грн.

Водночас відзначається, що на АЗС Marshal у Харківській області ціни знизилися на 10 коп. за літр, до: А-92 - 28,20 грн, А-95 - 28,70 грн, ДП - 26,70 грн.

Згідно з інформацією UPECO, таким чином, середні ціни на бензини і ДП на українських АЗС зросли до: А-92 - 29,44 грн за літр, А-95 - 30,23 грн за літр, А-95 Преміум - 31,45 грн за літр, ДТ - 28,07 грн за літр, ДТ Преміум - 30,47 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ почав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.