Україна і Грузія домовляються про взаємне визнання посвідчення водія

Сторони відзначили високий рівень ефективності міжвідомчого співробітництва МВС України та Грузії, зокрема, в галузі поліцейської діяльності.

Уряди України та Грузії готують угоду з питань взаємного визнання й обміну посвідчення водія.

Читайте такожМВС хоче скоротити термін дії водійських прав до двох роківПро це повідомив міністр внутрішніх справ Арсени Аваков сказав під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Грузії в Україні Гелою Думбадзе, повідомляє департамент комунікації МВС.

Зазначається, що під час зустрічі сторони відзначили високий рівень ефективності міжвідомчого співробітництва правоохоронних відомств двох країн, зокрема, в галузі поліцейської діяльності.

«Наші дружні народи повинні разом долати труднощі, що виникають на нашому шляху. Ефективна робота правоохоронних органів України та Грузії безумовно буде позитивно відзначена громадянами обох країн», - сказав Аваков.

За його словами, зараз пріоритетними напрямами у співпраці є підготовка угоди між урядами України та Грузії з питань взаємного визнання й обміну посвідчення водія та оптимізація механізмів взаємодії з метою ефективної міжвідомчої протидії транскордонній злочинності у рамках міжурядової угоди про боротьбу зі злочинністю від 2011 року.

Своєю чергою грузинський дипломат наголосив, що тісна взаємодія є свідченням якісних партнерських стосунків між Україною та Грузією.