Аеропорт Чернівців хочуть назвати на честь Каденюка

18:14, 05 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Аеропорт

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук, передає кореспондент «Молодий буковинець».

«Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких Леонід Костянтинович був би проти, щоби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам’ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім’я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту «Чернівці», – сказав Каспрук.

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Він додав, що для цього необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань. «Я думаю, ці клопотання будуть підтриманні і таке рішення з часом буде ухвалене», – сказав міський голова.

Зазначається, що у Чернівцях минулого тижня зареєстрували петицію з пропозицією перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Каденюка.

Довідка УНІАН. Перший космонавт України Леонід Каденюк народився в селі Хотинського району Чернівецької області.

У період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.

Помер Леонід Каденюк 31 січня під час ранкової пробіжки у столичному парку.

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Теги: #аеропорт Чернівці#смерть Каденюка#помер Леонід Каденюк