Аеропорт Чернівців хочуть назвати на честь Каденюка

Зазначається, що у Чернівцях минулого тижня зареєстрували петицію з пропозицією перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Каденюка.

Міжнародний аеропорт «Чернівці» хочуть назвати на честь першого космонавта України Леоніда Каденюка.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук, передає кореспондент «Молодий буковинець».

«Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких Леонід Костянтинович був би проти, щоби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам’ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім’я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту «Чернівці», – сказав Каспрук.

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Він додав, що для цього необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань. «Я думаю, ці клопотання будуть підтриманні і таке рішення з часом буде ухвалене», – сказав міський голова.

Зазначається, що у Чернівцях минулого тижня зареєстрували петицію з пропозицією перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Каденюка.

Довідка УНІАН. Перший космонавт України Леонід Каденюк народився в селі Хотинського району Чернівецької області.

У період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.

Помер Леонід Каденюк 31 січня під час ранкової пробіжки у столичному парку.