4G на порозі: зв'язок четвертого покоління обіцяють запустити вже навесні, але поки у великих містах

Запуск 4G в невеликих містах буде можливий після проведення тендеру в діапазоні 1800 МГц, який відбудеться в кінці лютого.

Оператори мобільного зв'язку навесні 2018 року запустять 4G-зв'язок у великих містах і обласних центрах, запуск 4G в невеликих містах буде можливий після проведення тендеру в діапазоні 1800 МГц, який відбудеться в кінці лютого.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив менеджер з регуляторних питань та цифрових технологій компанії «Київстар» Максим Савченко.

«В першу чергу оператори включать базові станції для 4G в діапазоні 2600 МГц, оскільки тендер на ці частоти відбувся першим. Такі базові станції будуть працювати в місцях, де зосереджено багато абонентів: великі міста, обласні центри, пункти перетину кордону», - сказав Савченко.

Він зазначив, що, відповідно до вимог ліцензійних умов, запуск 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц дозволить операторам надавати послуги 4G не тільки у великих містах, але й по всій країні.

За словами Савченка, оператор "Київстар" запустить 4G-мережі орієнтовно в кінці березня - початку квітня 2018 року, після завершення всіх формальностей, пов'язаних із тендером на частоти 2600 МГц, і після отримання дозволу Українського державного центру радіочастот на запуск базових станцій.

Як повідомляв УНІАН, оператори lifecell і Vodafone планують почати перші запуски 4G в кінці березня - початку квітня у великих містах України.

31 січня 2018 року НКРЗІ провела конкурс з продажу частот в діапазоні 2600 МГц для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

За результатами торгів lifecell виграв перший і другий лоти з ціною 601,6 млн грн і 307,65 млн грн при стартових 572 млн грн і 293 млн грн відповідно

«Київстар» виграв третій і четвертий лоти за стартовою ціною – 293 млн грн, а також п'ятий лот за ціною 303,3 млн грн при стартовій ціні 286 млн грн.

Компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, виграла шостий лот за ціною 345 млн грн при початковій вартості 286 млн грн, також компанія виграла сьомий лот за стартовою ціною 286 млн грн.

21 грудня 2017 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила рішення про проведення тендера на отримання ліцензій для впровадження 4G в діапазоні 1800 МГц в кінці лютого, підведуть підсумки тендеру на початку березня 2018 року.