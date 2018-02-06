"Укрзалізниця" добудує Бескидський тунель у Карпатах ще до літа

"Укрзалізниця" планує 25 травня завершити будівництво Бескидського тунелю в Карпатах.

Національний перевізник "Укрзалізниця" планує 25 травня 2018 року завершити будівництво нового Бескидського тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз, повідомив в ході прес-конференції виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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"Ставимо завдання завершити будівництво Бескидського тунелю 25 травня 2018 року", - сказав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз, було розпочато 29 жовтня 2013 року. Новий тунель побудований на стику Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті і знаходиться в аварійному стані.

Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель має довжину 1765 м, ширину 10,5 м, заввишки 8,5 м і пролягає на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

В кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда гривень, з яких 1,5 мільярда гривень передбачені на монтажні роботи.

Раніше в "Укрзалізниці" прогнозували, що будівництво тунелю буде завершено в четвертому кварталі 2017 року, а потяги почнуть курсувати за новим тунелем в 2018 році.