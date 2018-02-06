Омелян обіцяє, що інфраструктура в Україні стане кращою на 86 мільярдів

Також голова Мінінфраструктури озвучив пріоритетні напрями в галузі на наступний рік.

Інвестиції у вітчизняну інфраструктуру, які будуть спрямовані насамперед на ремонт автомобільних доріг, розвиток залізничного сполучення та оновлення рухомого складу "Укрзалізниці", складуть понад 86 мільярдів гривень в 2018 році, повідомив на прес-конференції міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"У 2018 році в інфраструктуру буде інвестовано понад 86 мільярдів гривень. Кожна четверта закупівля в системі Prozorro – це інфраструктурний проект", - сказав Омелян.

Також він озвучив основні пріоритети галузі на 2018 рік: масштабне відновлення автомобільних доріг, впровадження програми безпеки руху, оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" і запуск корпоративного управління компанії, а також боротьба з корупцією, розвиток портів та залучення стратегічних інвесторів у галузь, продовження реформи "Укрпошти", прийняття пакету інфраструктурних законопроектів, розвиток цифрової інфраструктури.

Міністр розраховує, що фінансування дорожньої галузі цьогоріч становитиме близько 50 мільярдів гривень, з яких Дорожній фонд становитиме 32,6 мільярда гривень, 6,4 мільярда гривень – додаткові бюджетні програми, близько 6-7 мільярдів гривень заплановано надходжень від митного експерименту.

Він також зазначив, що понад 18 мільярдів гривень буде направлено на закупівлю та оновлення рухомого складу "Укрзалізниці". Крім цього, на розвиток морської галузі в 2018 року має бути спрямовано 4,3 мільярда гривень, а також 3,8 мільярда гривень - на розвиток авіаційної сфери.

"Обсяг капітальних інвестицій аеропорту "Бориспіль" - 2,3 мільярда гривень, "Львова" – 34 мільйонів гривень, але я впевнений, що ця цифра зросте до кінця року. 800 мільйонів гривень заплановано на розвиток регіональних аеропортів, і ми почнемо з аеропорту Одеси. 681 мільйон гривень буде витрачено "Украерорухом" на підтримку безпеки польотів", - сказав Омелян.

Також він повідомив, що обсяг капітальних інвестицій "Укрпошти" у 2018 році складе 500 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року в Україні було відремонтовано близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. На фінансування дорожньої інфраструктури в 2017 році було направлено близько 20 мільярдів гривень.