"Укрзалізниця" хоче розпродати тисячі списаних вагонів

На даний момент держпідприємство володіє 10 тисячами вантажних вагонів, які підлягають списанню.

Національний перевізник акціонерна гокомпания "Укрзалізниця" планує в 2018 році виставити на продаж через електронний майданчик Prozorro.Продажу списане майно, включаючи вантажні вагони, і виручити від його реалізації 2 мільйони гривень.

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Про це заявив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на брифінгу в Києві.

"Укрзалізниця" - найбільший розпорядник майна в Україні. У нас є 10 000 вантажних вагонів, що підлягають списанню. Ми плануємо виставляти ці лоти на продаж через Prozorro.Продажі. У 2018 "УЗ" планує виручити від продажу списаного майна 2 мільйони гривень", - сказав Кравцов.

Також в. о. голови "Укрзалізниці" заявив про плани по виставленню на аукціонах у Prozorro.Продажі 5-10% вільного парку вантажних вагонів для продажу послуг вантажоперевезення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравцов заявляв про плани по використанню 100% рухомого складу для продажу послуг з вантажоперевезення через Prozorro.Продажу.