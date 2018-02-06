Великі мережі АЗС знову підняли ціни на автогаз

Ціни на автогаз зросли як в національних, так і в регіональних операторів.

Низка національних та регіональних компаній-операторів мереж АЗС з 5 на 6 лютого підняли ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 2-20 копійок за літр. Про це повідомляє галузеве видання Enkorr, посилаючись на дані "Консалтингової групи А-95".

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Згідно з повідомленням, на АЗС SOCAR автогаз подорожчав на 10 копійок за літр і на сьогодні коштує 13,99 гривні за літр, на заправках WOG – на 5 копійок за літр, до 13,82 гривні за літр, на ОККО - на 2 копійки за літр, до 13,83 гривні за літр.

У регіональних компаніях "Олас" і "Автотехсервіс" вартість автогазу зросла на 20 копійок за літр - до 13,50 і 13,40 гривні за літр відповідно.

За даними Enkorr, зростання роздрібної вартості автогазу обумовлено збільшенням оптових цін.

"З 29 січня по 2 лютого середні оптові ціни скрапленого газу на газонаповнювальних станціях зросли на 590 гривень за тонну – до 22 260 гривень за тонну. Учасники ринку пояснюють зростання цін збільшеним попитом на ресурс внутрішніх виробників на тлі скорочення імпорту", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, а 3 по 5 лютого 2018 року роздрібна вартість автогазу зросла на 4-20 копійок за літр. На минулих вихідних вартість автогазу підняли наступні компанії: SOCAR, WOG, Shell, "КЛО", "РУР Груп", "Автотехсервіс" і Mango.