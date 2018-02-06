Всі регіональні центри країни з'єднають якісні дороги - "Укравтодор"

З 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, інші 120 тисяч кілометрів перебувають під управлінням місцевої влади.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у рамках програми розвитку автомобільних доріг на 2018-2022 роки планує з'єднати всі регіональні центри країни якісними дорогами, повідомив на прес-конференції виконуючий обов'язки заступника голови Держагентства автомобільних доріг України Олександр Харченко.

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"У середньостроковій перспективі плануємо здійснювати будівництво, реконструкцію, поточний і середній ремонти у відповідності з державною програмою розвитку доріг на 2018-2022 років... Згідно з цією програмою, наша основна задача - за п'ять років з'єднати якісними дорогами всі регіональні центри країни. Це дасть імпульс економічному розвитку країни", - сказав Харченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в цьому році в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 мільярдів гривень.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 мільярдів гривень.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

З 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, інші 120 тисяч кілометрів знаходяться під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.