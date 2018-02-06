У Darknet продають базу клієнтів "Нової пошти" - ЗМІ

Виявлено факт продажу невстановленими особами двох баз даних клієнтів "Нової Пошти" - на 500 тисяч та 18 мільйонів користувачів.

У "темному інтернеті" виставлені на продаж дві бази клієнтів "Нової пошти" - на 500 тисяч і на 18 мільйонів користувачів.

Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на сторінку в Facebook консультанта з кібербезпеки Єгора Папишева.

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"Сьогодні виявлений факт продажу невстановленими особами бази даних клієнтів "Нова Пошта". Таких баз дві: перша містить інформацію близько півмільйона чоловік, з персональними даними в розбивці ПІБ/телефон/місто/серія та номер паспорта/email. Друга - 18 мільйонів записів, але з меншою деталізацією (лише ПІБ і телефон)", - написав Папишев.

Зазначається, що кіберексперту вдалося зв'язатися з продавцем і перевірити якість інформації. Йому надали довільний шматок бази, а також дали можливість перевірити інформацію за номерами телефонів.

"Номери належали зовсім різним людям з різних міст і ніяк не були пов'язані один з одним. Відповідь прийшла менше, ніж за п'ять хвилин, і містила абсолютно точні і свіжі дані про клієнтів (включаючи змінене, в зв'язку з недавнім заміжжям, прізвище однієї з них)", - пише кіберексперт.

"Для додаткової перевірки я задав ще кілька телефонних номерів, які апріорі не могли бути використані в сервісі Нової Пошти (це корпоративні номери) - їх в цій базі не виявилося", - додав він.

Видання Internet.ua повідомляє, що продавець вийшов на зв'язок з російського поштового сервера та вказав ціну у 1500 гривень за детальну базу.

Прес-служба "Нової пошти" в коментарях під постом зазначила, що база не є актуальною.