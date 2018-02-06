Україна з 1 травня запустить прямі авіарейси між Києвом та Делі

18:43, 06 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова першого віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

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"З 1 травня 2018 Україна запускає прямі рейси Київ - Делі, щоб бізнес і громадяни могли краще співпрацювати і збільшувати кількість успішних проектів", - сказав Кубів.

Також віце-прем'єр закликав індійських інвесторів взяти участь у приватизації українських державних підприємств, модернізації промисловості та розвитку IT-інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Індія посідає четверте місце в структурі українського експорту з часткою в 5,2%.

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