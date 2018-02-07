Посольство України в США нагадало, як український "Руслан" допоміг у запуску Falcon Heavy

Місяць тому український літак використовувався при транспортуванні частини головного обтічника ракети.

Посольство України у США нагадало, як українські «Авіалінії Антонова» взяли безпосередню участь у підготовці запуску ракети Falcon Heavy, надавши свій літак Ан-124-100 "Руслан" для перевезення складових ракетоносія.

Читайте такожІлон Маск назвав вартість розробки ракети Falcon HeavyВідповідна заява з’явилась у Facebook посольства. Зазначається, що Ан-124 використовувався при транспортуванні частини головного обтічника ракети, «з габаритами, які здатний вмістити тільки такий потужний вантажний літак як український "Руслан».

У посольстві вказали, що місяць тому український літак подолав 3 613 км протягом 4,5 годин, забезпечивши своєчасну доставку складової ракети Falcon Heavy для її вчасного запуску з космодрому на мисі Канаверал.

Як повідомляв УНІАН, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді в 22:45 6 лютого. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.

Власник SpaceX Ілон Маск у Twitter повідомив, що електромобіль Tesla Roadster, який був відправлений у космос у ході запуску ракети-носія Falcon Heavy, вже рухається до Поясу астероїдів.